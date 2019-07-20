رياضة | سيسيه يكشف حقيقية إقالته من تدريب السنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيسيه يكشف حقيقية إقالته من تدريب السنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال على احتمالية رحيله من تدريب اسود التيرانجا بعد الخسارة أمام الجزائر وخسارة لقب إفريقيا.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"كلمة هزيمة لا يسعنا الوقت للحديث عنها أو مستقبلي".

وواصل "منذ ١٧ عاما لم نعش سوى إحباطات والمباراة النهائية اليوم فاز بها الجزائر وهو لا يهمني".