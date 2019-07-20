رياضة | ماذا قالت الصحافة العالمية بعد تتويج منتخب الجزائر بأمم أفريقيا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قالت الصحافة العالمية بعد تتويج منتخب الجزائر بأمم أفريقيا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب الجزائر لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز في المباراة النهائية على السنغال بهدف نظيف سجله المهاجم المتألق بغداد بونجاح خلال الدقيقة الثانية من عمر النهائي الذي جمعهما على استاد القاهرة الدولي.

واحتفلت الصحف الجزائرية بالتتويج المثير لمحاربي الصحراء باللقب بعد غياب طويل، حيثُ عنونت صحيفة الشروق خبر تتويج الجزائر بعنوان "محاربو الصحراء أسيادًا لِإفريقيا" وأن الخضر عادوا من بعيد (ما يُقارب ثُلث القرن/ 29 سنة)، ليتربّعوا على عرش الكرة الإفريقية.

وننتقل لصحيفة "آس" الإسبانية التي أشادت باللاعب رياض محرز وأطلقت عليه فخر العرب كما أكدت على أن المباراة لم تكن بالجودة المطلوبة فنياً نظراً لعدم قدرة منتخب السنغال لفك شفرات خط دفاع الجزائر المنضبط وأن الخضر رفعوا أول كأس لهم في إفريقيا منذ 29 عامًا بينما لا تزال السنغال تبحث عن لقبها الأول من المجد الأفريقي.

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فيما أبرزت صحيفة "الجارديان" البريطانية، فوز منتخب الجزائر باللقب الأفريقي بعد "ضربة حظ" بونجاح حسب وصفها كما استطاعوا أن يتصدوا لهجمات السنغال طوال المباراة بجدارة.

كما أشارت صحيفة "سكاي سبورت" الفرنسية، إلى أن هدف بونجاح "المحظوظ" قد منح الجزائر اللقب الأفريقي للمرة الثانية وسط خيبة أمل بالنسبة لمنتخب السنغال.

وقالت صحيفة "ميرور" أن الجزائر استحقت الفوز باللقب الثاني في تاريخها ولم يبد النصر أبدًا موضع شك منذ اللحظة التي تقدموا فيها الخضر وسط عدم قدرة السنغاليين بقيادة ساديو ماني على اختبار الحارس العملاق رايس مبولحي.