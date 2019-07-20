رياضة | مدرب السنغال: لم يكن الحظ حيلفنا أمام الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب السنغال: لم يكن الحظ حيلفنا أمام الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال أن فريقه كان الأفضل في مباراته أمام الجزائر.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"مباراة نهائية أظن أن في مجملها كنا الأفضل ونستحق التعادل ولكن لم يكن الحظ حليفنا".

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وتابع "منذ ٤٦ يوما كنا هنا في مصر عملنا جاهدين للفوز بالنهائي، ولكن لم يحالفنا التوفيق، ومنذ ١٧ عاما وهو تاريخ طويل ونجمنا في الوصول للمباراة النهائية، وأهنئ الجزائر".

وواصل "الهدف جاء في وقت مبكر وكان بإمكاننا التعادل لكن المنتخب الجزائري اعتمد على الناحية الدفاعية".

وأتم :في المباريات النهائية لا تعد الأمور محسومة، وأهنئ جمال بلماضي مشيرا إلى أن فريقه كان يستحق الأفضل".