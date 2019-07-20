رياضة | أول تعليق من مدرب الجزائر بعد التتويج بكأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب الجزائر بعد التتويج بكأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه بلقب بطولة أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩.

وقال بلماضي في تصريحات له بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"المباراة النهائية الفوز أهم من اللعب، خاصة وأننا أمام منافس قوي ولديه مدرب قوي".

وتابع "ليست المباراة الأفضل لنا من الناحية الفنية لم نستحوذ على الكرة وكان لدينا صعوبة في اللعب ولكن الهجمات كانت الأفضل".

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وواصل "الفوز بالنهائي مستحق بالنظر إلى ما قدمناه بالبطولة".

وتابع "أهنئ اللاعبين على ما قدموه والفوز كان معدا له رأوحه لهم الشكر".

وأشار "أنا سعيد للغاية حتى وإن كان ذلك أن يرى، أمام هذه الجماهير والشعب الجزائري الذي انتظر الفوز برللقب للمرة الثانية، خاصك وأننا فزنا بالكأس خارج بلادنا".

وزاد "المنتخب عانى من مشاكل كبيرة لكننا نجحنا في علاجها، والتتويج بلقب إفريقيا رائع، أنا متعب ومنهك وهو ما يخفي فرحتي".