رياضة | أبرزهم أجيري.. مدربون كتبوا شهادة وفاتهم في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزهم أجيري.. مدربون كتبوا شهادة وفاتهم في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في وجود الكثير من المفاجآت في أمم إفريقيا 2019، والمقامة على أرض مصر شهدت النسخة 32 من الكان إقالة بعض المدربين في البطولة وذلك بسبب سوء نتائج منتخباتهم وبسبب خروجهم من دور الـ16 ومن المجموعات علماً بأن البطولة كانت تشهد مشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ الكان الإفريقي.

وفي ظل مشاركة العديد من المنتخبات فكانت مقصلة المدربين أكبر، وشهدت رحيل 5 مدربين عن منتخباتهم بعد فشلهم في الحصول على اللقب أو الصعود إلى أدوار متقدمة في كأس الأمم الإفريقية، وكان المكسيكي خافيير أجيري مدرب منتخب مصر أبرز الراحلين عن تدريب فريقه بسبب بعد الخروج المهين للفريق الوطني.

وجاءت قائمة أبرز المدربين الراحلين عن منتخباتهم:

مدرب مصر خافيير أجيري

بعد فشل المدرب المكسيكي خافيير أجيري مع منتخب مصر قام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبوريدة بإقالة المدرب أجيري من مهمة المدير الفني للمنتخب الوطني وذلك لعدم التتويج بلقب أفريقيا رغم أن البطولة مقامة فى مصر وبين جماهيرها ومنذ بداية البطولة لم يؤد أداءً مقنعاً للجماهير المصرية .

مدرب الكاميرون كلارنس سيدورف

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رحل المدير الفني لمنتخب الكاميرون كلارنس سيدورف بعد إقصائه من دور الـ16 في بطولة أمم أفريقيا 2019 عقب الخسارة من نيجيريا بنتيجة 3 – 2، بعد احتلاله المركز الثانى فى المجموعة السادسة، وأعلن وزير الرياضة الكاميرونى عن رحيل سيدورف عن تدريب منتخب الأسود إضافة لمشاكله العديدة مع اللاعبين في المنتخب الكاميروني.

مدرب غينيا بول بوت

أقال اتحاد الكرة الغينى بول بوت المدرب البلجيكي من تدريب المنتخب الوطني، بعد خسارته أمام الجزائر في دور الـ16 للكان وخروجه من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بعد وأيضا بسبب المشاكل التى حدثت داخل المعسكر أثناء البطولة، و المطالب المادية للاعبين أثناء تواجدهم في مصر.

مدرب أوغندا ديسابر

رحل المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا بعد خروجه من بطولة أمم إفريقيا من دور الـ16 بعد الخسارة من السنغال بهدف وحيد مقابل لاشئ وتوديع البطولة، وكان عقد المدرب سينتهي هذا العام 2019 واختار ديسابر تحد جديد مع نادي بيراميدز المصري وتلك هي التجربة الثانية له في الدوري المصري بعد الإسماعيلي في العام الماضي.

مدرب تنزانيا أمونيكي

أقال الاتحاد التنزاني لكرة القدم إيمانويل أمونيكي من تدريب المنتخب الوطني بعد خروجهم من كأس الأمم الأفريقية 2019، من دور المجموعات، والمقامة في مصر انتهى تعاقده مع المدرب النيجيري مع الاتحاد التنزاني بعدما نجح في قيادة الفريق إلى نهائيات أمم إفريقيا لأول مرة بعد غياب 39 عاما.