رياضة | مكافأة ضخمة تنتظر الجزائر بعد التتويج بأمم إفريقيا.. و600 ألف دولار نصيب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكافأة ضخمة تنتظر الجزائر بعد التتويج بأمم إفريقيا.. و600 ألف دولار نصيب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اسدل الستار على منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت على أرض مصر، وتوج المنتخب الجزائري باللقب القاري، بعدما تغلب على نظيره السنغالي بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما اليوم في نهائي البطولة.

وتعتبر النسخة الـ32 من بطولة أمم إفريقيا (كان 2019) هي الأعلى من حيث الجوائز المالية في تاريخ أمم إفريقيا حيث سيبلغ مجموع الجوائز قرابة 25 مليون دولار سيتم توزيعها كالتالي:

- البطل ( 4.5 مليون دولار)

- الوصيف (2.5 مليون دولار)

- طرفا مباراة المركزين الثالث والرابع (2 مليون دولار لكل منهما)

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- الخاسر في ربع النهائي (800 ألف دولار)

- الخاسر في دور الـ16 (600 ألف دولار)

- المركز الثالث بالمجموعات (577 ألف دولار)

- المركز الرابع بالمجموعات (475 ألف دولار).

وبهذا يحصد منتخب مصر 600 ألف دولار باعتبار خاسرًا في دور الـ16 للبطولة الإفريقية، بينما سيحصل المنتخب الجزائري على 4.5 مليون دولار بعد تتويجه بلقب البطولة.