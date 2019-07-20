رياضة | بعد تتويجه باللقب.. أرقام جمال بلماضي مع منتخب الجزائر في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تتويجه باللقب.. أرقام جمال بلماضي مع منتخب الجزائر في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد المدرب الوطني جمال بلماضي منتخب الجزائر للتتويج بكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب السنغال بقيادة أليو سيسيه بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة في نهائي البطولة القارية التي أقيمت على أرض مصر.

وسجل هدف منتخب الجزائر اللاعب بغداد بونجاح من تسديدة قوية اصطدمت بمدافع السنغال وسقطت داخل الشباك خلف حارس مرمي أسود التيرانجا، لتمنح محاربي الصحراء لقبًا إفريقيًا غائبًا عن خزينة بطولاته منذ 29 عامًا.

وحصد منتخب الجزائر كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد لقب البطولة عام 1990، وأصبح "بلماضي" المدرب الجزائري الثاني الذي يتوج باللقب الإفريقي بعد مواطنه عبد الحميد كرمالي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أرقام جمال بلماضي مع منتخب الجزائر في أمم إفريقيا 2019:

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- قاد جمال بلماضي منتخب الجزائر في 7 مباريات بأمم إفريقيا 2019.

- حقق منتخب الجزائر 6 إنتصارات وتعادل وحيد، ولم يخسر أي مباراة بالبطولة القارية.

- سجل لاعبو الجزائر 13 هدفًا خلال مباريات البطولة الإفريقية، واستقبلت شباكه هدفين فقط.

- مباراة وحيدة انتهت بركلات الترجيح كانت أمام كوت ديفوار في ربع نهائي البطولة وفاز 4-3.

- جمال بلماضي ثاني مدرب جزائري يتوج بكأس أمم إفريقيا بعد عبد الحميد كرمالي عام 1990.