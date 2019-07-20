رياضة | ملعب إفريقيا.. لعنة التتويج بدوري الأبطال تظهر في الكان من جديد!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملعب إفريقيا.. لعنة التتويج بدوري الأبطال تظهر في الكان من جديد! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثنا قبل بداية بطولة كأس أمم إفريقيا عن لعنة التتويج بدوري الأبطال حيث فشل معظم نجوم القارة السمراء في الجمع بين بطولتي كأس أمم إفريقيا ودوري أبطال أوروبا في نفس الموسم، وهي اللعنة التي اصابت دروجبا وسالمون كالو ومايكل إسيان وجون أوبي ميكيل وصامويل ايتو في مرتين من قبل، يمكنكم قراءه الموضوع كامل من هنا:-

وفي هذه النسخة من بطولة كأس أمم إفريقيا عادت اللعنة للظهور من جديد حيث فشل ثلاثي ليفربول المتوج بدوري أبطال أوروبا "محمد صلاح، ساديو ماني، نابي كيتا" في تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا بعدما ودع محمد صلاح ونابي كيتا البطولة من دور الـ 16 بعد خسارة منتخبي مصر أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف وخسارة منتخب غينيا من منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة، بينما فشل ساديو ماني في قيادة منتخب بلاده السنغال للقب بعدما خسر النهائي ضد منتخب الجزائر بهدف نظيف.

وقد حقق منتخب الجزائر البطولة للمرة الثانية في تاريخه بقيادة المدير الفني الوطني جمال بلماضي عن جدارة حيث استحقت الجزائر اللقب بفضل الأداء الكبير الذي قدمه اللاعبين خلال البطولة حيث كانت الجزائر صاحبه أقوي خط هجوم ودفاع في الكان.