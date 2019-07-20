رياضة | ملعب إفريقيا.. لعنة التتويج بدوري الأبطال تظهر في الكان من جديد!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملعب إفريقيا.. لعنة التتويج بدوري الأبطال تظهر في الكان من جديد! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي هذه النسخة من بطولة كأس أمم إفريقيا عادت اللعنة للظهور من جديد حيث فشل ثلاثي ليفربول المتوج بدوري أبطال أوروبا "محمد صلاح، ساديو ماني، نابي كيتا" في تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا بعدما ودع محمد صلاح ونابي كيتا البطولة من دور الـ 16 بعد خسارة منتخبي مصر أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف وخسارة منتخب غينيا من منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة، بينما فشل ساديو ماني في قيادة منتخب بلاده السنغال للقب بعدما خسر النهائي ضد منتخب الجزائر بهدف نظيف.
وقد حقق منتخب الجزائر البطولة للمرة الثانية في تاريخه بقيادة المدير الفني الوطني جمال بلماضي عن جدارة حيث استحقت الجزائر اللقب بفضل الأداء الكبير الذي قدمه اللاعبين خلال البطولة حيث كانت الجزائر صاحبه أقوي خط هجوم ودفاع في الكان.