رياضة | 6 تشابهات بين تتويج الجزائر بكأس أمم إفريقيا 1990 و2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 تشابهات بين تتويج الجزائر بكأس أمم إفريقيا 1990 و2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج منتخب الجزائر بكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره منتخب السنغال بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على أرضية إستاد القاهرة الدولي في نهائي البطولة القارية التي استضافتها مصر.

وجاء هدف منتخب الجزائر عن طريق مهاجمه بغداد بونجاح من تسديدة قوية اصطدمت بمدافع السنغال وسقطت داخل الشباك خلف حارس مرمي أسود التيرانجا، لتمنح محاربي الصحراء لقبًا إفريقيًا غائبًا عن خزينة بطولاته منذ 29 عامًا.

وحصد منتخب الجزائر كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد لقب البطولة عام 1990.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تشابهات بين تتويج الجزائر بكأس أمم إفريقيا عام 1990 و2019:-

1- مدرب وطني:

تتويج منتخب الجزائر بكأس أمم إفريقيا عامي 1990 و2019 جاء بقيادة فنية وطنية، للثنائي عبد الحميد كرمالي، وجمال بلماضي على الترتيب.

2- صدارة المجموعة:

في نسخة بطولة أمم إفريقيا عام 1990 تأهل منتخب الجزائر من دور المجموعة بعد صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط من 3 انتصارات (كان يحصل الفائز على نقطتين)، وهو ما تكرر ايضًا في 2019 حيث تأهل كأول للمجموعة الثالثة ولكن برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات أيضًا.

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3- نصف نهائي "مُكرر":

تأهل منتخب الجزائر إلي نهائي بطولة أمم إفريقيا 1990 بعد الفوز على السنغال 2-1 في نصف النهائي، وهي نفس النتيجة التي صعدت به لنهائي النسخة الحالية من البطولة القارية ولكن كانت على حساب منتخب نيجيريا.

4- رفيق المجموعة:

تتويج منتخب الجزائر بكأس أمم إفريقيا عام 1990 جاء على حساب أحد منتخبات مجموعته وكان المنتخب النيجيري، وتكرر الأمر نفسه في النسخة الحالية حيث توج بثاني ألقابه القارية على حساب رفيق مجموعته المنتخب السنغالي، علمًا أنه تغلب على المنتخبين في مرحلة المجموعات.

5- فوز مكرر في النهائي:

حصد منتخب الجزائر لقب بطولة أمم إفريقيا عامي 1990 و2019 بعد الفوز في النهائي بنفس النتيجة 1-0 علي المنتخبين النيجيري والسنغالي على الترتيب.

6- الحصيلة التهديفية:

حصد منتخب الجزائر لقب بطولة أمم إفريقيا في نسختي 1990، 2019 بنفس الحصيلة التهديفية حيث سجل في كل نسخة 13 هدفًا، بينما استقبلت شباكه هدفين في كل منهما أيضًا.