رياضة | بعد فوز الجزائر باللقب.. تعرف على حصاد المنتخبات العربية في "كان 2019"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فوز الجزائر باللقب.. تعرف على حصاد المنتخبات العربية في "كان 2019" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على أحداث بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ، بعدما حقق المنتخب الجزائري لقب البطولة عقب الفوز على السنغال بهدف نظيف، أحرزه بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، والتي اقيمت أحداثها على ملعب القاهرة الدولي.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" حصاد المنتخبات العربية في كأس الأمم على النحو التالي :

- منتخب مصر :

حصد المنتخب المصري العلامة الكاملة في دور المجموعات، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثلاث، ورغم ذلك تعرض للانتقادات من جماهير الكرة المصرية، بعد اختفاء الأداء الهجومي للفراعنة، وخفوت نجومية العديد من اللاعبين.

بدأ الفراعنة مشوارهم في البطولة بفوز باهت على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف، وحاول المنتخب المصري التحسن في اللقاء الثاني إلا أنه واجه صعوبة كبيرة في الفوز على الكونغو الديمقراطية، بهدفين دون رد، وفي اللقاء الثالث أمام أوغندا لم يختلف الحال كثيرًا، ولولا مواصلة تألق الحارس محمد الشناوي الذي حافظ على نظافة شباكه أمام الغارات التي شنها المنتخب الأوغندي لما نجح المنتخب في تسجيل هدفين وفاز بهما.

ولكن في مفاجأة غير متوقعة، واجه الفراعنة منتخب جنوب أفريقيا بدور الـ 16 ، وعقب أداء غير مقنع بالمرة اقتنص لاعبو البافانا بافانا هدفًا في الوقت القاتل، ليودع المنتخب المصري كأس الأمم في عقر دارهم.

- منتخب الجزائر :

أبدع محاربي الصحراء وأبهروا الجميع خلال لقاءاتهم الثلاثة التي خاضوها بدور المجموعات وظهروا كأكثر منتخب مرشح بقوة للوصول للمباراة النهائية، وهو ما حدث بالفعل بل وحقق المحاربون لقب البطولة، وفي لقائه الأول أمام كينيا، سيطر المنتخب الجزائري على مجريات المباراة وحسمها لصالحه بهدفين.

وفي المباراة الثانية، نجح منتخب الجزائر في ضرب منتخب السنغال بهدف دون رد، ثم غامر المدرب جمال بلماضي وأراح الكثير من التشكيلة الأساسية للمنتخب في لقاءه الثالث، إلا أنهم ظهروا بشكل مميز واستطاعوا أن يضربوا منتخب تنزانيا بثلاثية نظيفة، بذلك استطاع الخضر أن يحتلوا المركز الأول في مجموعتهم الثالثة برصيد 9 نقاط وبالعلامة الكاملة، وبتسجيل 6 أهداف ولم يستقبلوا أي أهداف.

وفي دور الـ 16 حقق محاربي الصحراء فوز مهم على غينيا بثلاثية نظيفة، ثم اصطدموا في دور الـ 8 بمنتخب كوت ديفوار وحققوا فوزًا صعبًا بركلات الجزاء بنتيجة 3-4 ، ليواجهوا المنتخب النيجيري في نصف النهائي وأحرزوا الفوز عليه بهدفين مقابل هدف.

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وفي الختام تأهل المنتخب الجزائري للمباراة النهائية وواجهوا السنغال، وفي مباراة ملحمية تمكنوا من تحقيق فوز غالي بهدف نظيف سجله بغداد بونجاح، ليعود اللقب الغالي لأحضان الجزائر، بعد الغياب الطويل منذ أيام الأسطورة رابح ماجر.

- منتخب تونس :

مما لاشك فيه، أن نسور قرطاج، يعتبروا هم علامة الاستفهام الكبرى وسط المنتخبات العربية خاصة، ومنتخبات البطولة عامة، ورغم التأهل لدور الـ 16 واحتلالهم للمركز الثاني في مجموعتهم، إلا أنهم ارتقوا لهذا الدور بأداء مخيب وغير مقنع بالمرة.

وتحت قيادة المدير الفني آلان جيريس، حصد المنتخب التونسي ثلاثة تعادلات، في مجموعة كانت الجماهير التونسية تعرف أنه سوف يحتل قمتها، وبدا منتخب تونس عاجزًا هجوميًا في لقاءاته الثلاثة الأولى، ووضح أيضًا وجود مشاكل دفاعية.

واجه نسور قرطاج منتخب غانا في دور الـ 16 في لقاء صعب ومعقد، وقد حسم التوانسة هذه المباراة بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 ، ثم التقوا بمنتخب مدغشقر وحققوا عليه فوز عريض بثلاثية نظيفة، ولكن لسوء الحظ التقى النسور بالمنتخب العملاق، السنغال، ووقعوا في فخ الهزيمة بهدف نظيف.

- منتخب المغرب :

رغم بدايته الباهتة إلا أن الأداء تطور كثيرًا في لقاءيه الأخيرين، وقد نجح منتخب المغرب في التأهل للدور الـ 16 بتحقيق العلامة الكاملة، رفقة منتخب الجزائر ومنتخب مصر، وجاء المنتخب المغربي في المركز الثاني من حيث الأداء والقوة في لقاءاته التي نجح فيها وسط تواجد منتخبات قوية، وصنفت مجموعته بـ"مجموعة الموت".

خطف المنتخب المغربي الفوز في لقاءه الأول أمام منتخب ناميبيا بهدف دون رد، وبنفس النتيجة هزم منتخب كوت ديفوار أحد المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، ثم جنوب إفريقيا، وكانت أرقام المنتخب الأطلسي هي تحقيق الفوز في ثلاثة لقاءات، وتسجيل 3 أهداف والخروج بشباك نظيفة.

وبنفس مفاجئة خروج المنتخب المصري، ودع المنتخب المغربي هو الآخر كأس الأمم الأفريقية من الدور الـ 16 ، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام منتخب بنين، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل فريق.

- منتخب موريتانيا :

يرى الكثيرون أن منتخب موريتانيا هو أحد المنتخبات التي ظلمت في تلك البطولة، منذ أن أوقعته قرعة بطولة أمم إفريقيا 2019، وسط مجموعة نارية، وأخيرًا بالمواجهة العربية - العربية أمام منتخب تونس، وبرغم ذلك فإن المنتخب الموريتاني ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 مرفوع الرأس، بعد أداء قوي ومنافسة حتى الدقائق الأخيرة في مبارياته الثلاثة في دور المجموعات، بعدما حصد نقطتين من تعادلين وخسارة، وتسجيله لهدف واستقباله لأربعة آخرين.