رياضة | أرقام مميزة تلخص بطولة أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام مميزة تلخص بطولة أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على النسخة الثانية والثلاثين من بطولة أمم أفريقيا والأولى بنظامها الجديد بتتويج الجزائرباللقب للمرة الثانية في تاريخها. تنافس العديد من المنتخبات في هذه البطولة للفوز باللقب والصراع على الأفضل سواء كان لقب الهداف أو أفضل حارس مرمى أو أفضل لاعب أو أفضل مدير فني.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أرقام وإحصائيات البطولة ..

- خاض في هذه البطولة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات، لعبوا 52 مباراة منهم 36 مباراة في دور المجموعات و8 مباريات في دور الستة عشر و4 مباريات في دور الثمانية ومبارتين في الدور قبل النهائي ومباراة في تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية.

- تم تسجيل 129 هدفا في البطولة، منهم 68 هدف في دور المجموعات و39 هدف في دور الستة عشر (منهم 20 ركلة جزاء، سجلوا في بعد الوقت الإضافي) و16 هدفا في دور الثمانية (منهم 7 ركلات جزاء، سجلوا في بعد الوقت الإضافي) و4 أهداف في الدور قبل النهائي وهدف واحد في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع وهدف وحيد في النهائي.

- هداف البطولة : أوديون إيغالو - نيجيريا ( 5 أهداف)

- أفضل 5 هدافين في البطولة : أوديون إيغالو - نيجيريا ( 5 أهداف) وساديو ماني - السنغال (3 أهداف) وآدم وناس - الجزائر ( 3أهداف) ورياض محرز - الجزائر ( 3أهداف) وسيدريك باكامبو - جمهورية الكونغو الديمقراطية (3 أهداف).

- أفضل حارس مرمى : رايس مبولحي حارس مرمى الجزائر

Advertisements

- أفضل لاعب في البطولة : إسماعيل بن ناصر نجم الجزائر

- أفضل مدير فني : جمال بلماضي المدير الفني للجزائر

- الجزائر هي أقوى خط هجوم في البطولة، حيث سجلت 13 هدف.

- بوروندي وغينيا بيساو هم أضعف خط هجوم في البطولة، حيث لم يسجلا أية أهداف.

- الجزائر هي أقوى خط دفاع في البطولة، حيث منى مرماه بهدفين فقط.

- تنزانيا هي أضعف خط دفاع في البطولة، حيث مني مرماه ب 8 أهداف.

- انتهت 14 مباراة بالتعادل، منهم 9 مباريات انتهوا بالتعادل الإيجابي (3 مباريات في دور الستة عشر ومباراة واحدة في دور الثمانية) و5 مباريات بالتعادل السلبي.