رياضة | حصاد أمم إفريقيا.. أرقام هامة في البطولة سجلت بأسماء اللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد أمم إفريقيا.. أرقام هامة في البطولة سجلت بأسماء اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار مساء يوم الجمعة، على فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة على الأراضي المصرية، بعدما نجح المنتخب الجزائري في الحصول على اللقب للمرة الثانية في تاريخه بفوزه بنتيجة 1/0، أحرزه بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد "القاهرة".

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" أبرز أرقام البطولة المسجلة بأسماء اللاعبين كالتالي:

- أول أهداف منتخباتهم في البطولة الأفريقية "أنيسيت أبيل - الحسن العبد"

أنيسيت أبيل: نجح في إحراز أول أهداف مدغشقر في بطولة الأمم الأفريقية في أولى مشاركاته بالمسابقة، في المباراة التي أنتهت بالتعادل الإيجابي أمام غينيا بهدفين لكل منهما.

الحسن العبد: أحرز أول هدف لمنتخب موريتانيا في مشاركته الأولى في البطولة، بهدف في الدقيقة 72 أمام مالي، في المباراة التي أنتهت بتفوق الأخير بنتيجة 4/1.

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- إيجالو هداف البطولة ويعادل رقم جدو

نجح النيجيري إيجالو في الحصول على لقب هداف كأس الأمم الأفريقية2019، برصيد 5 أهداف أحرزها أمام منتخبات : بوروندي "هدف" في الجولة الأولى، الكاميرون "هدفين" في دور الـ 16، الجزائر "هدف" في نصف النهائي، تونس "هدف" في مباراة تحديد المركز الثالث.

وبذلك يعادل رقم محمد ناجي جدو، حيث أحرز الدولي المصري 5 أهداف في نسخة 2010، التي توج بها الفراعنة.

- "فرانك كيسي" أكثر صانع أهداف بالبطولة في مباراة واحدة

تمكن فرانك كيسي نجم منتخب كوت ديفوار من صناعة 3 أهداف في مباراة واحدة، كانت أمام ناميبيا حيث صنع الهدف الأول لزميله ماكس جراديل، والثالث لـ ويلفريد زاها، والرابع لـ ماكسويل كورني.