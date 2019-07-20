اونلاين | يلا شوت NOW Algeria شاهد هُنــــا مباراة الجزائر والسنغال مجاناً بث مباشر اليوم 19-7-2019 أمم افريقيا والهدف الثاني بلص

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KORA LIVE مشاهدة مباراة (FINAL) أمم إفريقيا علي يلاشوت بلس، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الجمعة 19 – 7- 2019 صوب إستاد القاهرة الدولي، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين منتخب الجزائر ونظيره منتخب السنغال، في المباراة النهائية لبطولة AFRICAN CUP OF NATIONS 2019 المقامة بمصر، شاهد بث مباشر لمباراة السنغال ضد الجزائر على KORA TODAY.

- موعد مباراة (السنغال × الجزائر) اليوم في نهائي أمم إفريقيا COOL KORA:

تنطلق أحداث نهائي أمم إفريقيا بين الجزائر والسنغال اليوم الجمعة 19-7-2019 في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية استاد القاهرة الدولي، شاهد بث مباشر للمباراة النهائية للنسخة 32 من البطولة القارية على كورة أونلاين، مشاهدة مباشرة لمباراة الجزائر اليوم على كورة ستار بدون تقطيع وبجودة فائقة.

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يخوض المنتخب الجزائر نهائي أمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، حيث سبق وحصد لقب البطولة الإفريقية عام 1990 بينما اكتفي بمركز الوصيف عام 1980، بينما يسعي منتخب السنغال الذي يخوض المباراة النهائية، للمرة الثانية في تاريخه، لحصد لقب البطولة بعدما حصل على مركز الوصيف عام 2002.

- القنوات الناقلة لمباراة نهائي أمم إفريقيا بين الجزائر والسنغال LIVE:

سيكون التليفزيوني الحصري لمباراة نهائي أمم إفريقيا بين (الجزائر × السنغال) متاح عبر قنوات BEIN SPORTS، MAX HD 1، MAX HD 2، بتعليق عربي مميز (حفيظ دراجي – عصام الشوالي)، كما يمكنكم مشاهدة المباراة على التردد الأرضي لقناة تايم سبورت، ويمكن مشاهدة بث مباشر لمباراة الجزائر والسنغال علي KORA STAR، شاهد مباراة الجزائر اليوم على كورة أونلاين.