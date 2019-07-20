اونلاين | كورة ستار PLUS.. مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر (تغطية مباشرة) رابط يلا شوت بلس ماتش الجزائر BEIN SPORTS HD

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة بث مباشر للمباراة النهائية للنسخة 32 من بطولة أمم إفريقيا المقامة بمصر، شاهد مباراة الجزائر ضد السنغال على KORA ONLINE TV، حيث تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة 19-7-2019 المواجهة المرتقبة بين منتخب الجزائر ALGERIEA ومنتخب السنغال SENEGAL في نهائي أمم إفريقيا 2019 (FINAL) علي أرضية استاد القاهرة الدولي، شاهد بث مباشر لمباراة الجزائر BEIN MATCH.

- موعد مباراة الجزائر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا YALLA SHOOT:

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يتطلع منتخب الجزائر بقيادة مدربه جمال بلماضي للتتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد لقبه الأول عام 1990، وذلك عندما يواجه نظيره منتخب السنغال الطامح لتحقيق أول ألقابه بالبطولة، في المباراة النهائية لـ"كان 2019" على أرضية استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الجمعة 19-7- 2019، شاهد مباراة النهائي الإفريقي بث مباشر علي KORA GOAL.

- القنوات الناقلة لمباراة نهائي أمم إفريقيا بين الجزائر والسنغال LIVE:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني الحصري لمباراة نهائي أمم إفريقيا بين (الجزائر × السنغال) اليوم الجمعة 19-7-2019، على قنوات BEIN SPORTS، MAX HD 1، MAX HD 2، بتعليق عربي مميز (حفيظ دراجي – عصام الشوالي)، وستكون المباراة متاحة أيضًا على التردد الأرضي لقناة تايم سبورت، ويمكن مشاهدة بث مباشر لمباراة الجزائر والسنغال علي KORA LIVE، مشاهدة حصرية للبث المباشر لنهائي الكان علي كورة أونلاين، وستجدون روابط البث عبر موقعنا.