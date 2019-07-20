شكرا لقرائتكم خبر عن الأكثر تتويجاً بالدوري الفرنسي يطلب ضم تريزيجية بـ30 مليون يورو والان مع التفاصيل

قال موقع "le10sport" الفرنسي، أن "محمود حسن تريزيجية" لاعب منتخب مصر و قاسم باشا التركي، اقترب من الانضمام لنادي سانت إيتيان في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح الموقع الفرنسي، أن سانت إيتيان طلب الحصول على خدمات كهرباء مقابل 30 مليون يورو.

يذكر بأن نادي سانت إيتيان يعد من أعرق الأندية في فرنسا، وهو النادي الأكثر تتويجًا ببطولة الدوري في فرنسا حتى هذه اللحظة، ويأتي من خلفه مارسيليا وأولمبيك ليون وباريس سان جيرمان.