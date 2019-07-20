شكرا لقرائتكم خبر عن صراع بين برشلونة وريال مدريد لضم لاعب مصري والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن دخول برشلونة وريال مدريد في صراع لضم لاعب مصري صاعد. وأكدت التقارير أن ريال مدريد وبرشلونة يسيعيان للتعاقد مع اللاعب الشاب فؤاد جمال الشهير بزيكو، مهاجم نادي باشاك شهير التركي للناشئين، والذي يمتلك مهارات استطاه بها جذب انتباه العديد من الأندية الأوربية وعلى رأسهم عملاقي أسبانيا. وأكدت التقارير أن زيكو يعد خليفة محمد صلاح مهاجم منتخب مصر وليفربول وهداف الدوري الإنجليزي لموسمين على التوالي.

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