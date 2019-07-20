شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد تحدد بديل بوجبا والان مع التفاصيل

قالت صحيفة "ديفنسا سنترال" الاسبانية، أن الجهاز الفني لريال مديد بقيادة زيدان استقر على بديل الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حال فشل انتقاله للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة أن إدارة مانشستر يونايتد ترفض التفاوض بصورة مباشرة وواضحة حول المقابل المادي الذي تطلبه لبيع اللاعب، وهو 150 مليون يورو، قبل أن يرتفع لـ 200 مليون يورو".

وأكدت الصحيفة، أنه الجهاز الفني استقر على فان دي بيك، لاعب وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي، والذي ظهر بشكل جيد ويمتلك أمكانيات تؤهله ليكون أفضل بديل لبوجبا في ريال مدريد.