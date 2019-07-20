شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرار ريال مدريد النهائي من بيع أسينسيو والان مع التفاصيل

قالت إذاعة كادينا سير الأسبانية، أن ريال مدريد الإسباني، استقر على قراره النهائي عقب وصول عروض عديدة لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكدت الإذاعة، أن ريال مدريد استقر على البقاء على أسينسيو، وعدم التفريط فيه، لحاجة الفريق إليه خلال الموسم القادم.

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