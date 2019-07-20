شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعين مدير فني جديد والان مع التفاصيل

أصدر نادي برشلونة الأسباني بياناً، عبر موقعه الرسمي، أعلن خلاله عن تعيين مدرباً جديداً. وقال البيان، أنه تم تعيين حارسه السابق فيكتور فالديس مديراً فنياً لفريق الشباب تحت سن 19 عاما، ووقع فالديس عقده مع الفريق حتى عام 2020. ويعد فالديس من أفضل الحراس وأكثر احرازاً للبطولات في تاريخ برشلونة.

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