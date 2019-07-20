الامارات | مصبح: نثق بقدرة لاعبي الشارقة على خوض موسم جديد مليء بالتحديات

شكرا لقرائتكم خبر عن مصبح: نثق بقدرة لاعبي الشارقة على خوض موسم جديد مليء بالتحديات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغادر، اليوم، إلى هولندا، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة، تمهيداً لإقامة معسكر إعداد خارجي هناك، يستمر لمدة 20 يوماً، في إطار برنامج إعداد الفريق للموسم الكروي الجديد والدفاع عن لقب الدوري الذي أحرزه خلال الموسم المنصرم، بعدما حقق 17 انتصاراً، وثمانية تعادلات، وخسارة واحدة فقط أمام الوصل في الجولة 24، علماً بأن الفريق سيخوض خلال المعسكر الخارجي ثلاث مباريات ودية، الأولى في الـ29 الجاري أمام أحد الفرق المحلية، والثانية في الرابع من أغسطس المقبل أمام أحد الفرق الخليجية، والثالثة والأخيرة في الثامن من الشهر المقبل أمام التعاون السعودي، على أن تعود بعثة الشارقة إلى الدولة في التاسع من أغسطس المقبل، تمهيداً لبدء المرحلة الأخيرة من التحضيرات للموسم الكروي الجديد.

من جانبه، أكد رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، محسن مصبح، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «كلنا ثقة بلاعبي الفريق وهم يتأهبون لخوض موسم جديد مليء بالتحديات، يدخله الفريق حاملاً لقب الدوري».

وأضاف: «كل الجمهور الشرقاوي ينتظر من اللاعبين أداءً لا يقل عن الموسم السابق، وهم قادرون على إرضاء تطلعات جمهورهم».

ووجّه رئيس شركة الشارقة لكرة القدم الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على المساندة والدعم المستمر للفريق.

بدوره، أكد أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال، الذي تابع تدريبات الفريق، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الجدية والانضباط هما الطريق للانتصارات.

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وقال عيسى هلال، موجهاً حديثه إلى اللاعبين: «ثقتنا بكم كبيرة، وسنظل عوناً لكم ولمجلس الإدارة حتى تحقيق الدرع الثاني على التوالي، والحصول على النجمة السابعة».

ويستهل الشارقة الموسم الجديد بلقاء بني ياس 22 أغسطس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة كأس الخليج العربي، فيما يبدأ مشواره في الدوري بمواجهة فريق خورفكان الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين.

وذكر نادي الشارقة، عبر صفحته الرسمية على «توتير»، أن الفريق أنهى المرحلة الأولى من برنامج الإعداد، وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة على ملعبه مشاركة جميع اللاعبين، بمن فيهم المحترف البرازيلي إيغور كورنادو، ولاعب الرأس الأخضر ريان مينديز، بجانب المحترف الأوزبكي شكورف، الذي يخضع لتدريبات خاصة وبرنامج تأهيلي، بعدما أجرى عملية جراحية في قدمه اليمنى، في أعقاب الإصابة التي تعرض لها في مارس الماضي، وحرمته من إكمال بقية مباريات الموسم الكروي.

وتضم بعثة الشارقة 48 شخصاً، بينهم 31 لاعباً، إلى جانب الجهاز الفني والإداري والطبي.

وخضع الفريق طوال الأيام الماضية لتدريبات يومية على الملعب الفرعي في استاد خالد بن محمد في الشارقة، تحت إشراف الجهاز الفني، بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، وشملت المرحلة الأولى، إلى جانب التمارين العادية، فحوصاً طبية للاعبين، بهدف الوقوف على سلامتهم وجاهزيتهم الطبية للمشاركة مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وعزز الشارقة صفوفه بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين مواطنين، هم: محمد عبدالباسط، وطارق الخديم، وسالم سلطان، فيما ينتظر أن يكشف نادي الشارقة عن المهاجم الأجنبي الجديد، الذي سيكون بديلاً للمحترف البرازيلي ويلتون سواريز، الذي انتقل إلى اللعب في صفوف نادي الشارقة.