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الامارات | موفق القداح يفوز ببطولة أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج

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العين - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز البطل الصاعد، (الأميركي من أصل سوري)، موفق القداح، بالمركز الأول في بطولة أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج للأشبال لعام 2019 التي اختتمت في مدينة العين برعاية الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج. ونجح القداح في الحصول على ست نقاط ونصف من سبع جولات. جاءت في المركز الثاني رولا الجندي من مصر برصيد ست نقاط وخسارة وحيدة أمام القداح.

من جهة أخرى فاز هاشم العيسى من الأردن بالمركز الأول لفئة الناشئين، وجاء الأميركي من أصل مصري يوسف الجافي في المركز الثاني، واستطاع أحمد الكعبي من الإمارات الفوز بالمركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية برصيد خمس نقاط من فوزه بخمس مباريات وخسارتين أمام البطل والوصيف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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