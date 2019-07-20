الامارات | موفق القداح يفوز ببطولة أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن موفق القداح يفوز ببطولة أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز البطل الصاعد، (الأميركي من أصل سوري)، موفق القداح، بالمركز الأول في بطولة أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج للأشبال لعام 2019 التي اختتمت في مدينة العين برعاية الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج. ونجح القداح في الحصول على ست نقاط ونصف من سبع جولات. جاءت في المركز الثاني رولا الجندي من مصر برصيد ست نقاط وخسارة وحيدة أمام القداح.

من جهة أخرى فاز هاشم العيسى من الأردن بالمركز الأول لفئة الناشئين، وجاء الأميركي من أصل مصري يوسف الجافي في المركز الثاني، واستطاع أحمد الكعبي من الإمارات الفوز بالمركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية برصيد خمس نقاط من فوزه بخمس مباريات وخسارتين أمام البطل والوصيف.