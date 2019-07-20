الامارات | أحمد عيد عبدالملك مديراً فنياً لجولدي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبدالملك مديراً فنياً لجولدي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي جولدي المصري لكرة القدم مع لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد عيد عبدالملك، لتولي مهمة تدريب الفريق بعد اعتزاله كرة القدم أخيراً. واصطحب عبدالملك زميله السابق في حرس الحدود عبدالسلام نجاح ليتولى منصب المدرب العام لجولدي. وكان عيد عبدالملك اعتزل كرة القدم أخيراً بعد نهاية عقده مع فريق الجونة. وفاز عبدالملك مع منتخب مصر بلقب كأس أمم إفريقيا 2006، كما شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم للقارات 2009 في جنوب إفريقيا. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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