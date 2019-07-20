الامارات | مدرب توتنهام: كنت سأرحل عن منصبي إذا توّج الفريق بدوري الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب توتنهام: كنت سأرحل عن منصبي إذا توّج الفريق بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، أمس، إنه ربما كان سيرحل عن تدريب الفريق في حالة تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وكان توتنهام قد وصل إلى نهائي دوري الأبطال لكنه خسر أمام ليفربول صفر - 2، وقد اعترف بوتشيتينو بأنه كان ربما يعيد التفكير في مستقبله مع الفريق بعد خمسة أعوام قضاها بالمنصب، في حالة تحقيق نتيجة مختلفة.

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وأوضح، في تصريحاته للصحافيين على هامش جولة توتنهام في سنغافورة، استعداداً للموسم الجديد «لو كان الفريق قد حقق نتيجة مختلفة في النهائي ربما كنت اعتبرتها اللحظة المناسبة للرحيل عن النادي، ومنح الفرصة لكتابة فصل مختلف مع جهاز فني جديد».

وأضاف «ولكن بعد (خسارة) المباراة النهائية، شعرت بأنها ليست النهاية المثالية».

وتابع «أنا لست شخصاً يتجنب مواجهة المشكلات أو المواقف الصعبة. إنني أعشق التحديات الهائلة والآن بالطبع يجب إعادة تهيئة الفريق لتكرار موسم مشابه. وهذا أمر يحفزني كثيراً».