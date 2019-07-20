الامارات | بطلات الجوجيتسو يرفعن حصيلة الإمارات إلى 11 ميدالية في «آسيوية منغوليا»

شكرا لقرائتكم خبر عن بطلات الجوجيتسو يرفعن حصيلة الإمارات إلى 11 ميدالية في «آسيوية منغوليا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت لاعبات منتخب الإمارات للجوجيتسو في إضافة أربع ميداليات أخرى إلى رصيد إنجازات المنتخب الوطني في بطولة آسيا الرابعة بمنغوليا، ليصل مجموع ميداليات بعثة الإمارات إلى 11 ميدالية ملونة في صدارة الترتيب العام على قمة القارة الآسيوية على مدار الأيام الثلاثة.

وأحرزت اللاعبة مريم العامري الميدالية الذهبية في وزن فوق 70 كغم، فيما حصلت وديمة اليافعي على الميدالية الفضية لوزن 45 كغم، وفازت بشاير المطروشي ببرونزية وزن 63 كغم، ومها الهنائي ببرونزية 57 كغم.

وتربعت الإمارات على عرش البطولة بعد أن وصل مجموع ميدالياتها إلى 11 ميدالية بواقع أربع ذهبيات وفضية واحدة، و6 برونزيات.

وكان الذهب من نصيب فيصل الكتبي في وزن 85 كغم، وعمر الفضلي في وزن تحت 62 كغم، وزايد الكثيري في وزن تحت 56 كغم، ومريم العامري في وزن فوق 70 كغم، أما الفضية فكانت لوديمة اليافعي، فيما كانت الـ6 برونزيات من نصيب يحيى الحمادي، وسلطان آل علي، وعلي الغيثي، ومحمد السويدي، وبشاير المطروشي، ومها الهنائي.

وبعد نهاية المنافسات حلت تايلاند في المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 6 ميداليات بواقع أربع ذهبيات وبرونزيتين، وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الثالث بذهبيتين وفضية.

حضر المنافسات سفير الدولة لدى جمهورية منغوليا، عبدالله عبدالرحمن عبدالله الطنيجي، والقنصل العام للسفارة، مكتوم راشد الحبسي، ورئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، اليوناني بانايوتوس ثيودوريس، والأمين العام للاتحاد الآسيوي، فهد علي الشامسي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، يوسف البطران، ومدير الإدارة الفنية باتحاد الإمارات مبارك المنهالي.

Advertisements

وأكدت إنجازات لاعبات الإمارات أن الجوجيتسو يسير على الطريق الصحيح، وأن برامجه هي الأفضل في آسيا والعالم لتأهيل الأبطال من المراحل السنية المبكرة، وأن برنامج محمد بن زايد للجوجيتسو المدرسي بدأ يحصد ثماره التي زرعها اعتباراً من عام 2008.

من ناحيته وجّه يوسف البطران الشكر إلى اللاعبين واللاعبات في المنتخب الوطني على النتائج الرائعة التي تحققت على مدار الأيام الماضية في البطولة، وقال: «ما تحقق أثلج صدور الجميع، وأكد أن الجوجيتسو الإماراتي يسير إلى الأمام بخطى ثابتة، وإنجازات المنتخب شرف ومصدر فخر لنا جميعاً، فالكل قدم كل ما في وسعه، ونهنئ الجميع سواء من حصد ميدالية أو من لم يحصد لأنهم جميعاً قاتلوا من أجل تشريف الوطن ورفع رايته».

مريم العامري: «ذهب آسيا» كان حلماً يراودني

قالت مريم العامري صاحبة ذهبية وزن فوق 70 كغم إن ذهب آسيا كان حلماً يراودها دائماً. وأعربت عن سعادتها البالغة بهذا الإنجاز الذي وصفته بالتاريخي والكبير بالنسبة لمسيرتها في الجوجيتسو، مشيرة إلى أنها سعت إلى منصة التتويج بكل قوة من خلال التدريب أربع ساعات بشكل يومي، الأمر الذي جعل ثقتها بنفسها تصل لأعلى الدرجات.

وأهدت الذهبية إلى القيادة الرشيدة، مؤكدة أن الدعم الكبير من جانب أصحاب السمو الشيوخ هو السبب الرئيس وراء تحقيق هذه الإنجازات. وقالت: «أعد الجميع بمواصلة المشوار بنجاح سواء القاري أو العالمي، وأتقدم بالشكر لكل من ساندني من أجل التربع على عرش آسيا، في مقدمتهم عائلتي التي وقفت خلفي وشجعتني، وكذلك اتحاد الجوجيتسو برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، وطاقم التدريب، وزميلاتي اللائي كن يقفن معي».

وأكدت أنها ستعمل بكل طاقتها من أجل تطوير نفسها، ومهارتها في الفترة المقبلة، حتى تتناسب مع حجم التحديات المستقبلية.