الامارات | الرزوقي يطالب «كاراتيه الإمارات» بإنجاز في البطولة الآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن الرزوقي يطالب «كاراتيه الإمارات» بإنجاز في البطولة الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، نجوم «كاراتيه الإمارات» بتحقيق إنجاز على بساط منافسات البطولة الآسيوية بنسختها الـ14 المتواصلة حالياً في العاصمة الأوزبكية طشقند بمشاركة منتخبات 31 دولة من القارة الصفراء.

وحرص اللواء «م» الرزوقي، على عقد لقاء تحفيزي مع نجوم «كاراتيه الإمارات» قبل ساعات قليلة من انطلاق المنافسات الرسمية للبطولة، بحضور الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، راشد آل علي، والمدير الإداري للمنتخب، جابر جاسم. ودخلت «كاراتيه الإمارات» منافسات البطولة الآسيوية في توقيت متأخر من مساء أمس، حيث أسفرت القرعة عن وقوع نجم المنتخب مروان عبدالله المازمي في المجموعة الثانية لفردي «كاتا» الرجال إلى جانب 10 من نظرائه من أوزبكستان وبنغلاديش وماليزيا والسعودية وكوريا الجنوبية وماكاو وإندونيسيا والصين تايبيه والفلبين، حيث يتأهل أصحاب أفضل أربعة مراكز إلى النهائيات لمواجهة أفضل أربعة لاعبين من المجموعة الأولى. وأوقعت قرعة البطولة، منتخب «كاتا» جماعي رجال في مجموعة ضمته إلى جانب منتخبات السعودية وقيرغيزستان وماليزيا وأوزبكستان والفلبين وماكاو.