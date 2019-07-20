الامارات | غرامة مالية لراموس بعد اتهامه بقطع الأشجار في إسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة مالية لراموس بعد اتهامه بقطع الأشجار في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن المجلس المحلي لمقاطعة ألكوبينداس في إسبانيا وافق بالإجماع على توقيع غرامة مالية قدرها 250 ألف يورو على شركة «اجويلينيا» التابعة للمدافع الإسباني سيرخيو راموس، نجم نادي ريال مدريد، وذلك بعد قيامها بقطع 80 شجرة بلوط تزيد أعمارها على 100 عام دون سند قانوني.

وطبقاً للقرارات الصادرة من المجلس المحلي لمقاطعة ألكوبينداس، الواقعة في إقليم مدريد، سيكون على الشركة المذكورة إعادة تشجير المنطقة بوضع الأشجار اللازمة تحت تصرف الجهات المسؤولة في المقاطعة لغرسها في ما بعد.

وكشفت صحيفة «آس» الإسبانية أن المخالفة التي ارتكبتها الشركة التابعة لراموس خطيرة للغاية، وتمثل خرقاً لقانون حماية الأشجار في المناطق الحضرية، ما يستوجب معه اتخاذ قرارات عقابية.