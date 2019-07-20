الامارات | الوحدة يرسل قائمته الآسيوية غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يرسل قائمته الآسيوية غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، أنه سيقوم غداً بإرسال قائمة الفريق النهائية التي ستشارك في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا للنسخة الحالية، والتي تبدأ بمواجهة النصر السعودي يوم 5 أغسطس المقبل على ملعب الخير باستاد الملك فهد بالرياض في ذهاب دور الستة عشر، وهو الموعد الأخير أمام الوحدة قبل إغلاق القيد في القائمة الآسيوية.

ومن المنتظر أن تشمل القائمة جميع اللاعبين الذين تواجدوا مع الفريق خلال المعسكر الخارجي الذي اختتم أمس بهولندا، بمن فيهم اللاعبون الجدد الذي تعاقد معهم النادي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم: لاعب الوسط الأورغوياني ميليسي القادم من الظفرة على سبيل الإعارة لمدة عام، والظهير الأيسر الحسين صالح القادم من النصر أيضاً على سبيل الإعارة لمدة عام، إضافة إلى لاعب الوسط البرازيلي الشاب دودو المقيد في فئة المقيمين، واللاعب الهولندي الشاب شتاين نجل المدير الفني للفريق موريس شتاين المقيد أيضاً في فئة المقيمين.

من جانبه، قال المدير الفني للفريق الهولندي موريس شتاين في تصريحات صحافية، إن المعسكر الخارجي كان جيداً الى حد بعيد، مؤكداً أن «اللاعبين أبدوا جدية واضحة ورغبة قوية في التحضير والاستعداد لموسم رائع».

Advertisements

وأضاف: «لعبنا مباراة هي الأفضل لنا في المعسكر أول من أمس أمام فريق أدو دين هاغ، استفاد منها اللاعبون، ولدينا مباراة هي البروفة الأخيرة في أبوظبي أمام اتحاد جدة قبل مواجهة النصر، وسيظهر بها الفريق بصورته النهائية».

وقال: «صحيح أن مباراة أول من أمس انتهت بالتعادل، لكننا خلقنا فرصاً كثيرة وكنا الأجدر بالفوز، وكان الفريق يستطيع ذلك، وأنا سعيد لرؤية اللاعبين يدافعون ويهاجمون كفريق، وجميعهم وصل إلى جاهزية بدنية جيدة».

وستعود إلى البلاد اليوم بعثة الفريق بعد ختام المعسكر الخارجي في هولندا، إذ خاض الفريق، أول من أمس، آخر مبارياته الوديه، وتعادل مع فريق أدو دين هاغ بهدف واحد لكل منهما، وجاء الهدفان في الشوط الأول، وتقدم الفريق الهولندي في الدقيقة 17، قبل أن يتعادل إسماعيل مطر للوحدة في الدقيقة 22.