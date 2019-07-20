شكرا لقرائتكم خبر عن «بلماضي» بعد التتويج بأمم إفريقيا: بدون اللاعبين لا أساوي شيئًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، عن سعادته بفوز منتخب بلاده بلقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، عقب الفوز على السنغال 1/ صفر في المباراة النهائية التي أٌقيمت على ستاد القاهرة.

وقال بلماضي في تصريحات عقب المباراة إن مواجهة السنغال كانت معقدة للغاية، خاصة أنه كان يواجه المنتخب المصنف الأول في القارة الإفريقية.

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وأضاف أنه كان يعلم بصعوبة المباراة وأنها ستلعب على تفاصيل بسيطة للغاية، مشيدًا بالروح التي أظهرها لاعبو فريقه خلال المباراة والبطولة بشكل عام.

وتابع بلماضي أن فريقه استحق الفوز لأنه أدى بطولة قوية للغاية، موجهًا التحية للمنتخب السنغالي الذي لعب مباراة كبيرة في رأيه.

واختتم بلماضي تصريحاته بأنه ليس الشخص الوحيد الذي ينسب له الإنجاز، وأنه لولا وجود لاعبين على أعلى مستوى مثل الذين يتواجدون في منتخب بلاده، لما كان يساوي شيئًا، على حد قوله.