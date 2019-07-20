شكرا لقرائتكم خبر عن «مبولحي» أفضل حارس في أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج الجزائري وهاب رايس مبولحي، حارس مرمى الجزائر، بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في كأس أمم إفريقيا.

واختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس أمم إفريقيا، اليوم الجمعة، مبولحي كأفضل حارس في البطولة بعدما استقبل هدفين فقط طوال مشوار الجزائر.

وتوج المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز في المباراة النهائية على نظيره السنغالي 1/ صفر، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.