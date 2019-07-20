شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حقائق في تتويج المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، لقب كأس أمم إفريقيا نسخة 2019 للمرة الثانية في تاريخه إثر الانتصار على نظيره السنغالي بهدف وحيد في المباراة النهائية التي جمعتهما بملعب القاهرة الدولي مساء الجمعة.

نستعرض في السطور التالية 10 حقائق في حصد الجزائر اللقب الإفريقي.

1 – المنتخب الجزائري حقق اللقب للمرة الثانية في تاريخه ورفع عدد ألقاب العرب في التتويج بالكان للرقم 12، بواقع 7 لمصر و2 للجزائر وواحد لكل من تونس والمغرب والسودان.

2 – للمرة الثانية ينجح منتخب عربي في تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا على أرض بلد عربي آخر، وللمرة الأولى منذ 62 عاماً، فسبق أن تُوج المنتخب المصري على الأراضي السودانية في 1957 بالنسخة الأولى عقب تتويج الجزائر في نسخة مصر 2019.

3 – المنتخب الجزائري بات يتساوى في عدد ألقابه في كأس أمم إفريقيا مع منتخبي الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار، حيث أصبح في جعبة الثلاثي لقبان.

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4 – للمرة الثانية يحافظ المنتخب الجزائري على نظافة شباكه في نهائي كأس أمم إفريقيا، حيث حقق اللقب بالفوز على نيجيريا بهدف دون رد في نسخة 1990 وكرر النتيجة ذاتها على حساب السنغال في 2019.

5 – استمر لقب كأس أمم إفريقيا لا يخرج عن المنتخبات العربية أكثر من 4 نسخ متتالية، وهو الحد الأقصى لغياب التتويج العربي بالكان، حيث حقق الجزائريون اللقب في 2019 عقب 4 نسخ من الغياب العربي عن منصات التتويج بعد معانقة مصر للكأس في 2010.

6 – المنتخب السنغالي فشل للمرة الثانية في تحقيق اللقب بعد بلوغه للنهائي، حيث خسر النهائي الأول أمام الكاميرون في 2002 قبل خسارة نسخة 2019، وعجز عن تسجيل أي هدف خلال المباراتين.

7 – المنتخب السنغالي أصبح ثالث منتخب يخسر لقب كأس أمم إفريقيا مع بلوغه النهائي في أول مرتين بعد تونس في 1965 و1996 والمنتخب الزامبي في 1974 و1994.

8 – للمرة الأولى ينتهي نهائي أمم إفريقيا في نسخة تستضيفها مصر في وقته الأصلي «90 دقيقة»، علماً بأن نسخة 1959 لم تشهد مباراة نهائية وأقيمت بدورة ثلاثية، بينما تم إعادة نهائي 1974 بعد انتهاء المباراة الأولى بالتعادل.

9 – جمال بلماضي بات أول مدير فني وطني يحقق اللقب الإفريقي منذ نسخة 2013 وتتويج النيجيري ستيفن كيتشي مع النسور باللقب، وأصبح هو المدير الفني الوطني رقم 11 الذي يظفر باللقب مع منتخب بلاده.

10 –المنتخب الجزائري بات هو ثاني منتخب يقصي نيجيريا من نصف نهائي الكان ويُتوج باللقب بعد المنتخب التونسي في نسخة 2004، علماً بأن 5 منتخبات أخرى قد خسرت اللقب في النهائي بعد إزاحة نسور نيجيريا من نصف النهائي.