شكرا لقرائتكم خبر عن إيجالو يفوز بلقب هداف بطولة أمم إفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب فاز أوديون إيجالو، مهاجم المنتخب النيجيري لكرة القدم، بلقب هداف بطولة كأس أمم إفريقيا التي استضافتها مصر بداية من 21 يونيو وحتى 19 يوليو. وسجل إيجالو خمسة أهداف خلال منافسات البطولة، وقاد منتخب بلاده لاحتلال المركز الثالث في البطولة. انفرد إيجالو بصدارة هدافي البطولة بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه الجزائريين رياض محرز وآدم وناس والسنغالي ساديو ماني والكونغولي سيدريك باكومبو، حيث سجل كل منهم ثلاثة أهداف.

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