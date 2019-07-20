شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائري إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حصل إسماعيل بن ناصر، لاعب منتخب الجزائر، على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب تتويج منتخب بلاده باللقب بالفوز على السنغال 1 / صفر في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الجمعة على ستاد القاهرة.

كان بن ناصر لاعب إيمبولي الإيطالي، قدم أداء رائعا خلال البطولة، حيث صنع ثلاثة أهداف لزملائه، وكان آخرها الهدف الذي سجله زميله بغداد بونجاح في مرمى السنغال.

وتوج المنتخب الجزائري باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن سبق له الفوز به في نسخة 1990 بالفوز على نيجيريا 1 / صفر.