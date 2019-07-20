محاربو الصحراء أبطال الكان.. 6 انتصارات وتعادل قادت الجزائر لأغلى الألقاب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب حقق المنتخب الجزائري 6 انتصارات وتعادلا واحدا و13 هدفاً، كانت كافية لتقوده إلى لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019) المقامة حاليا في مصر. وقدم المنتخب الجزائري مسيرة رائعة في الطريق إلى منصة التتويج باللقب بعد الفوز على نظيره السنغالي 1 / صفر في المباراة النهائية على استاد القاهرة الدولي. والسطور التالية توضح طريق المنتخب الجزائري (الخضر) إلى المباراة النهائية : الدور الأول (المجموعة الثالثة) : الجزائر × كينيا 2 / صفر الجزائر × السنغال 1 / صفر الجزائر × تنزانيا 3 / صفر Advertisements وتصدر المنتخب الجزائري مجموعته برصيد تسع نقاط. الدور الثاني (دور الستة عشر): الجزائر × غينيا 3 / صفر دور الثمانية: الجزائر × كوت ديفوار 1 / 1 (4 / 3 بركلات الترجيح) الدور قبل النهائي: الجزائر × نيجيريا 2 / 1 النهائي: الجزائر × السنغال 1 / صفر

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