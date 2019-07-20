شكرا لقرائتكم جونيور أجاي يترقب مصير غامض مع الأهلى .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواجه النيجيري جونيور أجاي لاعب الاهلي مصير غامض في القلعة الحمراء حال تعاقد النادي مع أي لاعب أجنبي خلال الفترة المقبلة وحال عدم إعتبار لاعبي شمال أفريقيا "مصريين" في الدوري المحلي خلال الموسم المقبل.
ويضم الاهلي حالياً خمسة لاعبين أجانب هم ، التونسي على معلول والمغربي وليد آزارو والنيجيري جونيور أجاي والأنجولي جيرالدو واللاعب المالي الجديد آليو ديانج.
وتتجه النية في الاهلي لإعارة أجاي مع الأنجولي جيرالدو حال التعاقد مع أجنبي أخر وحال رفض اعتبار اللاعب الشمال أفريقي "مصري" حيث سيتم الإبقاء على الثلاثي معلول وأزارو وديانج بجانب الأجنبي الرابع الذي قد يتم التعاقد معه.
إدارة الاهلي إستقرت على إعارة جيرالدو لإحدى الأندية المحلية حال عدم إعتبار لاعبي شمال أفريقيا "مصريين" وفي حالة التعاقد مع لاعب اجنبي اخر سيرحل اجاي على سبيل الإعارة بنسبة كبيرة.
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