شكرا لقرائتكم احتفال خاص من لاعبى الجزائر بجمال بلماضى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل لاعبو الجزائر بمدربهم جمال بلماضى بعد التتويج بلقب أمم أفريقيا 2019 والتى أقيمت فى مصر. وفازت الجزائر على السنغال بهدف دون رد. Advertisements وكان منتخب الجزائر قد حصل على لقبه الأوحد فى عام 1990 فى البطولة التى أقيمت داخل أراضيه. الهدف أحرزه المهاجم بغداد بونجاح مببكرا فى الدقيقة الثانية من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بجسد المدافع السنغالى شيخو كوياتيه لتسكن أقصى الزاوية اليسرى للحارس.

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