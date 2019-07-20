شكرا لقرائتكم رايس مبولحي أفضل حارس في كأس أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج الجزائري وهاب رايس مبولحي حارس مرمى الجزائر، بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في كأس أمم إفريقيا.

واختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس أمم أفريقيا،اليوم الجمعة، مبولحي كأفضل حارس في البطولة بعدما استقبل هدفين فقط طوال مشوار الجزائر.

وتوج المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز في المباراة النهائية على نظيره السنغالي 1 - صفر، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.