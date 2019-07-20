شكرا لقرائتكم خبر عن تاتيشفيلي تستعيد جائزتها المالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعادت الأمريكية آنا تاتيشفيلي جائزتها المالية الناجمة عن مشاركتها في الدور الأول من بطولة فرنسا المفتوحة لهذا العام، وقدرها 46 ألف يورو، بعد أن جُردت منها لأنها «لم تلعب بمستوى المعايير الاحترافية».
وقالت الأمريكية البالغة 29 عاماً في حسابها على تويتر: «ألغى مجلس إدارة الجراند سلام العقوبة التي فُرضت عليّ في بطولة فرنسا المفتوحة لعام 2019، مقراً بأنني لعبت باحتراف من البداية حتى النقطة الأخيرة، وأعاد لي جميع أموال الجائزة التي كسبتها».
وخسرت تاتيشفيلي العائدة إلى المشاركة الشهر الماضي لخوض بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان جاروس، بعد غيابها لمدة 31 شهراً عن الملاعب بسبب إصابة خطيرة في كاحلها، وخضوعها لعمليات جراحية متعددة مباراتها في الدور الأول أمام اليونانية ماريا ساكاري 0-6 و1-6 في 55 دقيقة فقط.
وقرر المنظمون حرمانها من الجائزة المالية الناجمة عن مشاركتها في الدور الأول لثانية البطولات الأربع الكبرى، معتبرين أنها لم تلعب بمستوى المعايير الاحترافية.
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