شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يبحث عن بديل العطوشي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” غادر أمس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة إلى ألمانيا لإقامة معسكر خارجي ضمن استعداداته للموسم الجديد 2019-2020. وكان لافتاً أن المدافع المغربي أمين العطوشي لم يسافر مع بعثة «فارس الظفرة» إلى المعسكر، وتردد أن النادي يبحث عن بديل له. من جهة أخرى، انتقل البرازيلي دييجو ريجوناتو (31 عاماً) الذي شارك مع الظفرة في الموسم المنقضي إلى تولوكا المكسيكي.

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