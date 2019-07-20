شكرا لقرائتكم خبر عن العنابي يختتم معسكره الخارجي بالتعادل مع دين هاج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مبارياته الودية خلال المعسكر الخارجي الذي أقامه الفريق في هولندا، بالتعادل الإيجابي 101 أمام فريق ادو دين هاج أحد فرق الدوري الممتاز الهولندي.

وافتتح الفريق الهولندي التسجيل في الدقيقة 17 من بداية المباراة، وأدرك «العنابي»، التعادل بعد مضي خمس دقائق عن طريق قائد الفريق إسماعيل مطر.

وأشرك الهولندي موريس شتاين المدير الفني للفريق في بداية اللقاء تشكيلة ضمت: الحارس محمد الشامسي، حمدان الكمالي، عبدالله الكربي، شانج ريم، الحسين صالح في الدفاع، ومحمد برغش وميلسي، وإسماعيل مطر في الوسط، وليوناردو وخليل وتيجالي في الهجوم، وحرص المدرب في التبديلات التي أجراها على إشراك جميع اللاعبين.

كان فريق الوحدة خاض في معسكره خمس مباريات ودية فاز في الأولى بثلاثية نظيفة أمام فريق جلوبال أكاديمي وتعادل في الثانية سلبياً أمام إف سي تونتي الهولندي، وفي الثالثة أمام في سي إس الهولندي 3-3، وخسر المباراة الرابعة برباعية دون رد أمام فريق جرافشاب الهولندي ليكمل مبارياته الودية بالتعادل في اللقاء الأخير الذي جرى مساء أمس الأول.

ومن المقرر أن تعود بعثة «العنابي» إلى الدولة مساء اليوم بعد انتهاء المعسكر الإعدادي الخارجي الذي انطلق في الفترة من 25 يونيو/ حزيران الماضي واستمر لأكثر من 25 يوماً استعداداً لمباراة النصر السعودي يوم الخامس من أغسطس/آب المقبل ضمن مباريات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ومنافسات الموسم الجديد 2019-2020.

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وحرص الجهاز الفني الجديد خلال التجارب الودية السابقة، على الدفع بأكثر من تشكيلة سعياً للوصول إلى القائمة النهائية التي سيخوض بها الفريق المباراة المهمة أمام النصر السعودي، وبطولتي دوري الخليج العربي وكأس المحترفين الذي ينطلق في منتصف أغسطس/آب المقبل.

ولن يكتفي الوحدة بالاستعداد عبر التجارب السابقة في معسكر هولندا، وإنما حرص الجهاز الفني على أداء تجربة ودية أمام الاتحاد السعودي في العاصمة أبوظبي يوم 30 يوليو/ تموز الجاري، ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة لمدة لا تقل عن 48 ساعة قبل استئناف التدريبات على استاد آل نهيان في المرحلة الأخيرة للإعداد.

ومن جانبه، أشاد الهولندي موريس شاين المدير الفني للوحدة بمعسكر الإعداد الخارجي ووصفه بالجيد والمفيد وقال «قضينا 3 أسابيع من العمل الجيد مع اللاعبين كان عنوانها الجدية، وتميزت برغبة الجميع في التحضير والاستعداد لتقديم موسم رائع ومميز».

وعن المباراة الأخيرة أمام فريق ادو دين هاج قال: «لعبنا مباراة هي الأفضل في المعسكر أمام ايدو دين هاج، وهو من الفرق القوية في الدوري الهولندي ولدينا مباراة تعد بروفة أخيرة قبل مواجهة النصر السعودي أمام فريق اتحاد جدة السعودي، وسيظهر من خلالها الفريق بصورته النهائية».

وأضاف «بالرغم من أن المباراة أمام ايدو دين هاج انتهت بالتعادل، لكن الوحدة قدم أداء جيداً وخلق العديد من الفرص وكان الأقرب إلى الفوز، وأنا سعيد لرؤية اللاعبين يقاتلون داخل الملعب ويدافعون ويهاجمون كفريق، وكما ظهر من خلال اللقاء جاهزية الجميع على المستوى البدني».

ومن جهة أخرى، تعقد شركة نادي الوحدة لكرة القدم مؤتمراً صحفياً اليوم، بقاعة المؤتمرات بمقر النادي، لتقديم الهولندي مارك فوتا المدير الفني الجديد لأكاديمية نادي الوحدة لكرة القدم وإسلام شكري مدير أكاديمية الوحدة الاستثمارية.