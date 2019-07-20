شكرا لقرائتكم خبر عن مونشنجلادباخ يقترب من نجل تورام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت تقارير إعلامية أن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم اقترب من حسم صفقة ضم اللاعب الفرنسي الشاب ماركوس تورام. وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، أن تورام سيجري فحوصاً طبية، يوم الاثنين؛ تمهيداً لانتقاله رسمياً لصفوف مونشينجلادباخ. وقالت الصحيفة الألمانية: إن صفقة ضم ماركوس تورام، مهاجم نادي جانجون الفرنسي، ونجل اللاعب الفرنسي السابق ليليان تورام، حسمت بالفعل، كما نقلت تأكيدات عن رئيس نادي مونشينجلادباخ، ماكس ابيرل، في هذا الصدد. وأفادت «بيلد» أن القيمة المالية للصفقة ستبلغ 11.24مليون دولار. يذكر أن ماركوس تورام لعب أربع مباريات مع المنتخب الفرنسي خلال بطولة كأس أمم أوروبا تحت 21 عاماً الأخيرة.

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