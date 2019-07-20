«فلاشينج ميدوز».. الأغلى في التاريخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منظمو بطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة للتنس، المقامة على ملاعب فلاشينج ميدوز، عن رفع قيمة الجوائز المالية إلى 57 مليون دولار (50,8 مليون يورو)، لتصبح الأعلى في تاريخ البطولات الأربع الكبرى.

وقال باتريك جالبرايث، رئيس مجلس إدارة رابعة البطولات الكبرى: «تفتخر بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بتقديمها إلى أفضل لاعبي التنس، أعلى جوائز مالية في رياضتنا»، مشيراً إلى تقديم البطولة الأمريكية مساهمة بقيمة مليون دولار، إلى دورات اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات بالتساوي، وذلك من أجل المساعدة في تمويل صندوق التقاعد.

Advertisements

وبحسب الاتحاد الأمريكي للتنس سيحصل الفائز بلقب الفردي عند الرجال والسيدات على شيك بقيمة 3,85 مليون دولار (3,43 مليون يورو)، فيما سيحصل الفائز بلقب الزوجي عند الرجال والسيدات على شيك بقيمة 740 ألف دولار (660 ألف يورو).

وارتفعت الجوائز للعام الحالي بنسبة 8%، مقارنة مع العام الماضي، ما يجعل من جوائز فلاشينج ميدوز الأعلى في تاريخ البطولات الأربع الكبرى.

وتقام البطولة الأمريكية على ملاعب فلاشينج ميدوز في نيويورك، بدءاً من 23 أغسطس/آب المقبل.