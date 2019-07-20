الديوانية يهزم الزوراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

هزم فريق الديوانية ضيفه فريق الزوراء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة ال37 من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

سجل أهداف الديوانية حيدر قاسم وفلاح عبد الكريم «هدفين»، بينما سجل هدفي الزوراء أمير صباح وعلاء عباس.

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كما فاز فريق القوة الجوية على الطلبة بهدفين مقابل لا شيء سجلهما إبراهيم بايش وسولومون وليامز أوكوروكيت.

وفاز النفط على فريق الحسين بهدفين مقابل هدف واحد، سجل للنفط بسام شاكر وفرحان شكور توفيق، فيما سجل هدف الحسين الوحيد اللاعب علي كريم.

وانتهت مباراة السماوة والنجف بالتعادل بهدف واحد لكل منهما، سجل للسماوة أنس مالك، وللنجف أمير رزاق، وبذات النتيجة انتهت مباراة الكهرباء والصناعات الكهربائية، وسجل للكهرباء أبوبكر كونيه، وللصناعات الكهربائية حسن محمد. وفاز الحدود على البحري بهدفين مقابل هدف واحد، سجل للبحري ايمانويل ايفا من ركلة جزاء، في حين سجل هدفي الحدود رحيم اولابي ومروان عباس.

كما فاز نفط الوسط على ضيفه أربيل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، سجل لنفط الوسط مصطفى حسين «هدفين» وعلي سعد، وسجل هدف أربيل الوحيد واسو رستم.