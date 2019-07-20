شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء العلاقة بين «عموري» والهلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365”
أعلن نادي الهلال في بيان رسمي أمس إيقاف مفاوضات التجديد مع لاعب وسط منتخب الإمارات عمر عبدالرحمن «عموري» بعدما كانت قطعت شوطاً كبيراً في ذلك، ما يعني انتهاء العلاقة بينهما التي استمرت لمدة موسم واحد.
ويؤشر انتهاء العلاقة بين الهلال و«عموري» إلى امكانية عودة اللاعب إلى الدوري الإماراتي الذي برز فيه ، إلا إذا تلقى عرضاً مغرياً من أحد الأندية السعودية،ولاسيما ان النصر والاتحاد كانا يرغبان سابقاً في ضمه،في حين تردد ان الأهلي جدة أبرز المهتمين به حالياً.
وجاء في بيان الهلال أن عمر ووكيله نادر المرزوقي طلبا زيادة مبلغ الصفقة ومدة العقد، وقد وافقت إدارة نادي الهلال على ذلك، مع تحديد مهلة 24 ساعة للرد على العرض الجديد، إلا أن المهلة مضت دون تلقي أي رد. وادعى بيان نادي الهلال أن وكيل اللاعب طلب أكثر من مهلة إضافية للرد، وتم منحه ما أراد دون وجود أي تجاوب منه بالموافقة أو الرفض.
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