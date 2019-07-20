زيدان: يصعب التغلب على سيميوني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن نظيره في أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني، دييجو سيميوني، هو مدرب أفضل منه كلاعب، وأن التغلب عليه في المباريات أمر صعب للغاية.

وقال زيدان في تصريحات على هامش معسكر ريال مدريد التحضيري للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، نقلتها عنه صحيفة «أ س» الإسبانية: «إنه مدرب أفضل منه كلاعب، كلاعب كان عنصراً من عناصر الفريق، الآن كمدرب يمتلك زمام الأمور، ويعمل بشكل جيد للغاية، إنه مدرب يتمتع بشخصية قوية للغاية، ولديه رغبة في القيام بالأمور على نحو جيد، ومن الصعب التغلب عليه كمدرب».

وتحدث زيدان أيضاً عن المباراة الودية المرتقبة بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد التي ستجمع بعد أيام بين الفريقين في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث قال: «ستكون مباراة جميلة للغاية للجماهير، بالنسبة لنا كناد هي مباراة مهمة ونرغب أيضاً في أن نظهر العاصمة الإسبانية في صورة جيدة».