شكرا لقرائتكم خبر عن مياه ستريسا تحتضن السباق الرئيسي لمونديال الإكس كات اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على ضفاف بحيرة ماجوري في شمال إيطاليا وفي بلدة ستريسا الساحرة، تنطلق اليوم منافسات السباق الرئيسي الأول للجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الإكس كات بمشاركة 13 زورقاً وتحمل هذه المياه لحامل اللقب فريق أبوظبي مهمة في غاية الصعوبة حيث أنه مطالب بالاستمرار في الحفاظ على اللقب من خلال الجولة الافتتاحية، ويدخل زورق «أبوظبي 4» بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي المنافسة والأعين عليهما بحكم الفوز في الموسم الماضي باللقب العالمي للمرة الأولى، كما يشارك أيضاً زورق «أبوظبي 5» بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير والذي حل ثالثاً في الموسم الماضي على مستوى البطولة.

وتبدأ المنافسة اليوم بمشاركة قوية أيضاً من زورق «شرطة دبي 3» بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، وأيضاً مشاركة زورق رهيب الكويتي بقيادة عبداللطيف العماني.

وتنطلق تحديات اليوم مع سباق كسر الكيلو والذي سيبدأ في تمام الحادية عشرة وعشرين دقيقة صباحاً ويستمر حتى الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة،وقررت اللجنة المنظمة إقامة السباق الخاص بكسر الكيلو بإعطاء مساحة من الزمن لكل الزوارق المشاركة،ثم تأهل أصحاب أفضل خمسة أزمنة إلى المرحلة النهائية.

وبعد سباق الزمن يتم إعلان ترتيب الاصطفافة وانطلاقة السباق الرئيسي الأول والذي سيبدأ في تمام الخامسة والثلث عصراً ويستمر لخمس وأربعين دقيقة، والجدير بالذكر أن نقاط اليوم الأول منفصلة تماماً عن نقاط اليوم الثاني في المنافسة حيث أن السباق تمنح لكل سباق على حدة.

وتم إعداد مسار السباق على بحيرة ماجوري وعلى شكل شبه طولي، ويعتبر المكان الذي تم اختياره لإقامة المنافسة ملائماً جداً من أجل انطلاق السباق، ويبلغ عدد البوابات الهوائية في المسار ستة بوابات هوائية تدور على مسار يبلغ طوله 4,32 ميل بحري، وتم تحديد دورات السباق بحيث تكون 13 دورة بالإضافة إلى ثلاث دورات طويلة إجبارية.

وفي صفوف الفريق الإماراتي المليء بالعتاد والكوادر الوطنية المتميزة، يبرز نجم الفريق فالح المنصوري كي يدافع عن لقب البطولة والذي حققه في الموسم الماضي للمرة الأولى عبر المنافسة العالمية مع زميله في الزورق شون تورنتي.

وأكد المنصوري أن مهمة الدفاع عن اللقب ستكون معقدة في البداية، حيث إن هناك 14 زورقاً مشاركاً وجميعهم ينشدون الفوز في المرحلة الأوروبية من البطولة، وقال: «السباق الأول اليوم سيكون مهماً للجميع من أجل التعرف على القدرات والإمكانات الخاصة ببقية الفرق والزوارق، نريد أن نسجل اليوم بداية قوية في بداية دفاعنا عن اللقب وأن نبدأ مرحلة جمع النقاط في السباق الأول».

ولفت المنصوري النظر إلى قدرات بعض الزوارق والتي من المفترض عدم الاستهانة بها أبداً خاصة زورق الإيطالي جيوفاني كاربتيلا «تريبل أوف شور 222» والذي يعد من قدامى المشاركين في البطولة وقادراً على أن يصنع المفاجأة في أي وقت.

وقال: «هو أحد المشاركين الذين يمتلكون قدرات وحيلاً كثيرة في المنافسة، وبصراحة أعتبره منافساً قوياً وصريحاً في مسار السباق».

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أرقام من المنافسة

* 10 أمتار هو طول زورق الإكس كات، ويبلغ عرضه 3 أمتار، كي يسجل نفسه كأحد أكبر الزوارق حالياً عبر البطولات الرسمية للاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

* 120 ميلاً بحرياً هي السرعة القصوى لزوارق الإكس كات، ومن الممكن أن تتجاوز ذلك في بعض الأحيان، ولكن تبقى هذه المسألة منوطة بالمحترفين، ومن يعرف كيفية التعامل مع هذه الزوارق التي تتطلب مستوى عالياً من الاحترافية والمهارة.

* 2400 كيلوجرام هو وزن الزورق مع المتسابقين مع نهاية السباق، مع العلم أن هذا الوزن لا يشمل الوقود الذي يكون قد تم استهلاكه في زمن السباق، إضافة إلى تعامل الطاقم الفني مع الزورق بوضع بعض الأوزان أحياناً، حسب مجريات ومعطيات السباق الذي يخوضه الفريق.

* 13 زورقاً تشارك في الجولة الافتتاحية من البطولة، و26 متسابقاً محترفاً يخوضون المنافسة في مياه بحيرة ماجوري التي تستضيف الحدث.

* 13 دورة هي عدد دورات السباق، حيث ستدور الزوارق على مسار يبلغ طوله 3,32 ميل بحري.

تورنتي: أتعامل وفالح بكل انسجام

يشارك مع فالح المنصوري زميله المتألق شون تورنتي على زورق «أبوظبي 4» والذي ساهم وبقوة في أن يصنع لقب الموسم الماضي مع المنصوري، وكما هو متعارف عليه فإن المتسابقين في زورق الإكس كات يقومان معاً بعمل جماعي في نفس الوقت، حيث تكون مسؤولية المقود لفالح في حين يتولى شون مهمة ضبط السرعة والإعدادات مع كل دورة، وقد تكون هذه المرحلة مهمة جداً في المنافسة لأي زورق حيث إن التفاهم والانسجام بين الاثنين معاً هو ما يصنع النجاح في النهاية، ولو جمع أي زورق أفضل متسابقي العالم فلن يحققوا أي نتيجة لو لم يكن هناك تفاهم عال بين الاثنين، وقد تكون المشاركة لأكثر من موسمين معاً هي ما حقق النتيجة المرجوة بين شون وفالح على زورق «أبوظبي 4».

وأكد شون أنه حالياً يتعامل وبانسجام كبير مع زميله فالح في الزورق خاصة مع المنحنيات والبوابات الهوائية التي تتطلب من الاثنين معاً اتخاذ القرار بسرعة، وقال: «وصلنا لمرحلة كبيرة جداً من التفاهم في الزورق وذلك ما كان له الفضل في أن نحقق اللقب الموسم الماضي، الصدارة في هذه الجولة هي هدفنا بكل تأكيد وجمع النقاط ابتداء من اليوم».