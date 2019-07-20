أبوريدة: نظمنا بطولة عالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد هاني أبوريدة رئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019، أن مصر نجحت في تنظيم البطولة خلال وقت قياسي، وقال أبوريدة في مؤتمر صحفي: «خلال أربعة أشهر تمكنا من تنظيم بطولة عالمية، وتمكنا من تجديد الاستادات بكفاءة كبيرة».

وأضاف: «أشكر الدولة المصرية؛ بعد أن وفرت كافة المطالب لنجاح البطولة، وأشكر جميع الزملاء، بعد مجهودهم الكبير الذي بذلوه؛ من أجل تقديم بطولة تليق باسم مصر».

وأوضح: «كل ما طلبه رئيس اللجنة المنظمة تم تنفيذه».