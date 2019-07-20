شكرا لقرائتكم خبر عن أبوريدة: نظمنا بطولة عالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد هاني أبوريدة رئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019، أن مصر نجحت في تنظيم البطولة خلال وقت قياسي، وقال أبوريدة في مؤتمر صحفي: «خلال أربعة أشهر تمكنا من تنظيم بطولة عالمية، وتمكنا من تجديد الاستادات بكفاءة كبيرة».
وأضاف: «أشكر الدولة المصرية؛ بعد أن وفرت كافة المطالب لنجاح البطولة، وأشكر جميع الزملاء، بعد مجهودهم الكبير الذي بذلوه؛ من أجل تقديم بطولة تليق باسم مصر».
وأوضح: «كل ما طلبه رئيس اللجنة المنظمة تم تنفيذه».
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