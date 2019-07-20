شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ميدالية آسيوية لجوجيتسو الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت لاعبات منتخب الإمارات للجوجيتسو في إضافة 4 ميداليات أخرى إلى رصيد إنجازات المنتخب الوطني في بطولة آسيا الرابعة بمنجوليا، ليصل مجموع ميداليات بعثة الإمارات إلى 11 ميدالية ملونة في صدارة الترتيب العام، على قمة القارة الآسيوية على مدار الأيام الثلاثة.

وأحرزت اللاعبة مريم العامري الميدالية الذهبية في وزن فوق 70 كيلوجراماً، فيما حصلت وديمة اليافعي على الميدالية الفضية لوزن 45 كيلوجراماً، وفازت بشاير المطروشي ببرونزية وزن 63 كيلوجراماً، ومها الهنائي ببرونزية 57 كيلوجراماً.

وتربعت الإمارات على عرش البطولة بعد أن وصل مجموع ميدالياتها إلى 11 ميدالية، بواقع أربع ذهبيات وفضية واحدة، و6 برونزيات.

وكان الذهب من نصيب فيصل الكتبي في وزن 85 كيلوجراماً، وعمر الفضلي في وزن تحت 62 كيلوجراماً، وزايد الكثيري في وزن تحت 56 كيلوجراماً، ومريم العامري في وزن فوق 70 كيلوجراماً، أما الفضية فكانت لوديمة اليافعي، فيما كانت 6 برونزيات من نصيب يحيى الحمادي، وسلطان آل علي، وعلي الغيثي، ومحمد السويدي، وبشاير المطروشي، ومها الهنائي.

وبعد نهاية المنافسات حلت تايلاند في المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 6 ميداليات، بواقع أربع ذهبيات وبرونزيتين، وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الثالث بذهبيتين وفضية.

حضر منافسات أمس، عبدالله عبد الرحمن عبدالله الطنيجي سفير الدولة لدى جمهورية منجوليا، ومكتوم راشد الحبسي القنصل العام للسفارة، واليوناني بانايوتوس ثيودوريس، رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد الآسيوي، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية باتحاد الإمارات، مدير العلاقات الدولية في الاتحاد الآسيوي.

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وأكدت إنجازات لاعبات الإمارات أن الجوجيتسو تسير على الطريق الصحيح، وأن برامجها هي الأفضل في آسيا والعالم لتأهيل الأبطال من المراحل السنية المبكرة، وأن برنامج محمد بن زايد للجوجيتسو المدرسي بدأ يحصد ثماره التي زرعها اعتباراً من عام 2008.

من ناحيته، وجّه يوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، الشكر إلى اللاعبين واللاعبات في المنتخب الوطني على النتائج الرائعة التي تحققت على مدار الأيام الماضية في البطولة، وقال: «ما تحقق أثلج صدور الجميع، وأكد أن الجوجيتسو الإماراتي يسير إلى الأمام بخطى ثابتة، وإنجازات المنتخب شرف ومصدر فخر لنا جميعاً، فالكل قدّم كل ما في وسعه، ونهنئ الجميع سواء من حصد ميدالية أو من لم يحصد؛ لأنهم جميعاً قاتلوا من أجل تشريف الوطن ورفع رايته».

ووجه الشكر إلى سفارة الدولة في منجوليا وفريق العمل هناك وعلى رأسه عبدالله عبد الرحمن عبدالله الطنيجي سفير الدولة لدى منجوليا، مؤكداً أنهم قدموا كل ما في وسعهم من أجل تذليل الصعاب وتسهيل مهمة المنتخب التي كُللت بنجاحات مبهرة.

وقال مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية باتحاد الجوجيتسو، إن النتائج التي حققها المنتخب الوطني في النسخة الرابعة من البطولة، رائعة، وأسعدت الجميع؛ لأنها عكست حجم التطور الكبير الذي حدث للمنتخب وخصوصاً على مستوى البنات، فتلك أكبر إنجازات تحققت لهن في تاريخ هذه البطولة، في نفس الوقت الذي تتطور فيه المنتخبات الآسيوية أيضاً.

من ناحيتها، قالت مريم العامري صاحبة ذهبية وزن فوق 70 كيلوجراماً، إن ذهب آسيا كان حلماً يراودها دائماً، وأعربت عن سعادتها البالغة بهذا الإنجاز الذي وصفته بالتاريخي والكبير بالنسبة لمسيرتها في الجوجيتسو، مشيرة إلى أنها سعت إلى منصة التتويج بكل قوة من خلال التدريب أربع ساعات بشكل يومي؛ الأمر الذي جعل ثقتها بنفسها تصل إلى أعلى الدرجات.

وأهدت الذهبية إلى القيادة الرشيدة، مؤكدة أن الدعم الكبير من جانب أصحاب السمو الشيوخ هو السبب الرئيسي وراء تحقيق هذه الإنجازات، وقالت: «أعد الجميع بمواصلة المشوار بنجاح سواء القاري أو العالمي، وأتقدم بالشكر لكل من ساندني من أجل التربع على عرش آسيا، وفي مقدمتهم عائلتي التي وقفت خلفي وشجعتني، وكذلك اتحاد الجوجيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي، وطاقم التدريب، وزميلاتي اللائي كن يقفن معي».

وأكدت أنها ستعمل بكل طاقتها من أجل تطوير نفسها، ومهاراتها في الفترة المقبلة، حتى تتناسب مع حجم التحديات المستقبلية التي تنوي خوضها على مختلف الصعد المحلية والقارية والدولية.