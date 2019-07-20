26 لاعباً في قائمة معسكر سلوفينيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغادر صباح يوم غد بعثة المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 متوجهة إلى سلوفينيا عبر مطار دبي الدولي، لإقامة معسكر خارجي للفترة من 21 يوليو إلى 10 أغسطس المقبل، ضمن استعدادات أبيض الشباب للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020، وبطولة غرب آسيا في فلسطين التي ستقام للفترة من 22 أغسطس إلى 1 سبتمبر من العام الجاري.

وتضم قائمة أبيض الشباب 26 لاعباً قام باختيارهم المدير الفني فيردو ميلين وهم: سيف عبيد الزعابي وياسر حسن البلوشي (اتحاد كلباء)، فهد بدر طارش (الإمارات)، سلطان عمر الزعابي وعبدالله محمد الرميثي (بني ياس)، راكان وليد صالح وزايد سلطان الزعابي وهزاع سبيت خاطر ومبارك أحمد سالم ونواف سالم الحارثي ومحمد عبدالله الوافي وعبدالله أبوبكر حسين (الجزيرة)، علي عبدالله النقبي (خورفكان)، مايد علي الطنيجي (الرمس)، حارب عبدالله سهيل وعبدالعزيز محمد البلوشي ومحمد عيسى جاسم وحمدان حميد حسن وخليفة يوسف عتيق وعبدالرحمن عادل محمد (شباب الأهلي)، عيسى خلفان الحراصي (العين) حمد عبدالله المقبالي وحمد محمد القيوضي (الفجيرة)، محمد عبدالرحمن إبراهيم (النصر)، شهاب أحمد لشكري (الوصل)، راشد عبدالله مال الله (الوحدة).

وأكد بدر أحمد، مدير المنتخب، أن معسكر سلوفينيا، محطة مهمة في برنامج إعداد المنتخب للتصفيات، مشيراً إلى أن التجمع الداخلي الذي اختتم أمس الأول، شهد إجراء اختبارات بدنية لكافة اللاعبين، إلى جانب الفحوص الطبية.

وقال بدر أحمد إن معسكر سلوفينيا، سيشهد إقامة 4 مباريات ودية الأولى مع المنتخب السلوفيني يوم 26 يوليو الجاري، والثانية مع نادي ديموزالي السلوفيني يوم 1 أغسطس، والمواجهة الودية الثالثة ستكون أمام نادي أولمبيا السلوفيني يوم 6 أغسطس، والمباراة الأخيرة ستلعب أمام المنتخب الكرواتي يوم 8 أغسطس.