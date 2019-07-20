الميرون يعد بوجه هجومي للشباب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أكد الأرجنتيني خورخي الميرون مدرب الشياب السعودي، أنه سيبذل كل ما لديه من خبرة تدريبية لتطوير أداء الفريق الشبابي في الموسم الحديد 2019-2020.

وقال الميرون: تابعت أداء الشباب في الموسم الماضي ووجدت أنه يميل للدفاع كثيراً، بدوري سوف أعمل على تحسين الجانب الهجومي.

على صعيد آخر، تغلب النصر على ساكفنيز البرتغالي (3-0) في أولى مباريات الأول الودية ضمن معسكره في البرتغالي.