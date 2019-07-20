شكرا لقرائتكم خبر عن الميرون يعد بوجه هجومي للشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
أكد الأرجنتيني خورخي الميرون مدرب الشياب السعودي، أنه سيبذل كل ما لديه من خبرة تدريبية لتطوير أداء الفريق الشبابي في الموسم الحديد 2019-2020.
وقال الميرون: تابعت أداء الشباب في الموسم الماضي ووجدت أنه يميل للدفاع كثيراً، بدوري سوف أعمل على تحسين الجانب الهجومي.
على صعيد آخر، تغلب النصر على ساكفنيز البرتغالي (3-0) في أولى مباريات الأول الودية ضمن معسكره في البرتغالي.
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