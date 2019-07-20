بني ياس يقرر رحيل يوسف جابر

قررت إدارة شركة كرة القدم بنادي بني ياس عدم تجديد عقد يوسف جابر لاعب الفريق الأول بالنادي، وقال عبدالله الغيلاني رئيس اللجنة الفنية وعضو مجلس إدارة الشركة في تصريحات له نشرها الحساب الرسمي للنادي: «نادي بني ياس بصدد بناء فريق شاب طامح للمنافسة وبالتالي خطته تعتمد على تجديد الدماء وضخ عناصر جديدة وفقاً للرؤية المستقبلية للنادي، ومن هذا المنطلق قررت الشركة عدم التجديد للاعب يوسف جابر».

وأضاف: «يوسف جابر قدم ما فيه الكفاية للفريق خلال السنوات الماضية، والآن جاء الدور على لاعبين صاعدين بمقدورهم حمل راية السماوي عالياً في السنوات المقبلة ويلعبون من أجل الشعار ويطمعون لإثبات أنفسهم والنجاح في مسيرتهم الكروية».

وأكد الغيلاني أن البيت السماوي داعم رئيسي لكل أبناء الوطن سواء لاعبون مواطنون أو مواليد ومقيمون، منوهاً بأن أبواب النادي مفتوحة لكل الشباب الطامح لإثبات قدراته، إذ إن النادي يتبنى المواهب الشابة التي تملك الطموح الذي يوازي توجهات النادي.